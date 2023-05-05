Парашютисты спустили с неба копию Знамени Победы в Новосибирской области
В рамках митинга «За нашу победу» в Новосибирской области, свои умения и навыки продемонстрировали бойцы спецназа, летчики и парашютисты авиационной группы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Торжественный митинг «За нашу победу» состоялся в соединении спецназа ЦВО в Новосибирской области. Мероприятие посвящено 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и призвано поддержать военнослужащих ВС РФ, принимающих участие в специальной военной операции.