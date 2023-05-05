В стране и мире 9 мая Парашютисты спустили с неба копию Знамени Победы в Новосибирской области В рамках митинга «За нашу победу» в Новосибирской области, свои умения и навыки продемонстрировали бойцы спецназа, летчики и парашютисты авиационной группы. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Торжественный митинг «За нашу победу» состоялся в соединении спецназа ЦВО в Новосибирской области. Мероприятие посвящено 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и призвано поддержать военнослужащих ВС РФ, принимающих участие в специальной военной операции. © Минобороны России Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу воинов-разведчиков, после чего на плацу состоялся торжественный митинг. Особо отличившихся бойцов наградили Орденами Мужества. © Минобороны России Более 500 школьников Новосибирской области приняли присягу «Юнармии», произнеся клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству и получив береты и значки юнармейцев. © Минобороны России Завершились торжества плац-концертом военного оркестра, показательными выступлениями курсантов Новосибирского высшего военного командного училища, авиационной группы и парашютистов аэродрома «Мочище». Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика