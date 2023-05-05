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Парашютисты спустили с неба копию Знамени Победы в Новосибирской области

05:49 05.05.2023
В рамках митинга «За нашу победу» в Новосибирской области, свои умения и навыки продемонстрировали бойцы спецназа, летчики и парашютисты авиационной группы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Торжественный митинг «За нашу победу» состоялся в соединении спецназа ЦВО в Новосибирской области. Мероприятие посвящено 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и призвано поддержать военнослужащих ВС РФ, принимающих участие в специальной военной операции.

© Минобороны России

Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу воинов-разведчиков, после чего на плацу состоялся торжественный митинг. Особо отличившихся бойцов наградили Орденами Мужества.

© Минобороны России

Более 500 школьников Новосибирской области приняли присягу «Юнармии», произнеся клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству и получив береты и значки юнармейцев.

© Минобороны России

Завершились торжества плац-концертом военного оркестра, показательными выступлениями курсантов Новосибирского высшего военного командного училища, авиационной группы и парашютистов аэродрома «Мочище».

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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