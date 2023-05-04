В Кремле заявили, что Путин будет выступать с трибуны во время Парада Победы в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Парад Победы на Красной площади не будет ограничен и пройдет в обычном режиме.

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Владимир Путин будет выступать с трибуны во время Парада Победы в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Готовится обычный парад, будет выступать президент, как это обычно бывает», - заявил Песков журналистам.

Также Дмитрий Песков уточнил, что специального обращения президента России после организованной киевским режимом атаки беспилотников на Кремль не планируется.

Ранее сообщалось, что перед музеем «Прорыв блокады Ленинграда» развернули 300-метровую георгиевскую ленту. Это самый большой символ Победы в России. Она уже побывала в ДНР и ЛНР, а также в Москве. Следующий город на очереди - Тула.