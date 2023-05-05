Путин обсудил с членами Совбеза подготовку к празднованию Дня Победы

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Президент России Владимир Путин обсудил на заседании Совбеза вопросы подготовки к празднованию Дня Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Обсуждался ряд вопросов, связанных с подготовкой празднования Дня Победы», - сказал Песков.

По его словам, на оперативном совещании присутствовали заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Также Песков заявил, что традиционного приема в Кремле на 9 Мая в этом году не будет.