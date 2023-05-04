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По всей России «фронтовые бригады» поздравляют ветеранов с Днем Победы

Олег Лавров
Сергей Лебедев
20:57 04.05.2023
Для героев устраивают концерты и индивидуальные парады.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В преддверии 9 мая по всей стране волонтеры и юнармейцы поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны. Выражают признательность и благодарность  не только словами. Для героев устраивают концерты и индивидуальные парады. Прямо во дворах проходят торжественные шествия с оркестрами и даже военной техникой.

Так, например, в Нижнем Новгороде волонтеры пришли к ветерану Евгении Нечаевой. День Победы она встретила в Берлине в возрасте 20 лет. За плечами были десятки боев, а также освобожденные Украина, Молдавия, Румыния, Венгрия и Чехословакия.

Евгения Николаевна прошла войну в составе стрелкового полка, где было всего две девушки - фельдшер и она, обращавшаяся с оружием лучше многих красноармейцев, так как в 16 лет получила мастера спорта по пулевой стрельбе.

«Я была настоящая пацанка», - вспоминает ветеран.

Волонтеры предложили Евгении Нечаевой выбрать эскиз с ее изображением. Граффити с портретом появится рядом с домом ко Дню Победы.

Также в Нижнем Новгороде волонтеры встретились с Николаем Федоровичем Шишкиным. Во время войны он летал на бомбардировщиках Пе-2. В канун Дня Победы в его дворе оркестр исполняет «Марш авиаторов».

«Летали мы под Сталинград. Оттуда нас на обратном пути подхватил "Мессершмитт". Хотел по кабине, но вывел из строя мотор», - вспоминает ветеран один из вылетов. 

А в Санкт-Петербурге курсанты Нахимовского военно-морского училища поздравили капитана 1 ранга в запасе Старожицкого Виктора Владимировича. В должности командира огневого взвода истребительного противотанкового дивизиона он участвовал в боях на Карельском фронте.

«Фронтовые бригады» волонтеров и юнармейцы поздравляют ветеранов по всей стране. Так военнослужащие Восточного военного округа организовывали парад у дома Ивана Ивановича Симакова. В составе Забайкальского фронта он громил Квантунскую армию при штурме Хайларского укрепрайона.

Таких ветеранов, помнящих истории о Великой Победе, которые можно услышать из первых уст, в нашей стране осталось чуть больше 30 тысяч. Благодаря таким проектам, как «Фронтовые бригады» у молодых людей есть возможность почувствовать себя частью истории и помочь тем, кто внес свой вклад в Победу.

Ранее «Звезда» рассказывала, что в Нижнем Новгороде к «Бессмертному полку» присоединились пожарные и медики. Акция в этом году проходит в альтернативных форматах.

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