Частицу Вечного огня из Александровского сада доставят в новые регионы России

Акция посвящена героям, павшим в боях с нацистами во время Великой Отечественной войны.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Частицы Вечного огня из Александровского сада Москвы доставят по всей стране, включая новые территории - Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Херсонскую и Запорожскую области.

Лампы с огнем активисты привезут ветеранам прямо на дом. Пламя из столицы России отправится также в 13 стран мира, в том числе Германию, Аргентину, Белоруссию и Сербию.

В общей сложности частицам Вечного огня предстоит преодолеть более 75 тысяч километров. Акция стала уже традиционной и проводится в седьмой раз.

Между тем в Подмосковье в преддверии 9 Мая под окнами ветерана Василия Фоменко прошел концерт в его честь. Прямо у дома для фронтовика артисты ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда» исполнили песни военных лет.