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Обвиняемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа привезли в суд

Дмитрий Трунов
15:39 05.05.2023
Им должны избрать меру пресечения по делу о хулиганстве.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Обвиняемых в нападении на баскетболиста Алексея Шведа в центре Москвы привезли в суд. Там им должны избрать меру пресечения.

Ранее троим участникам избиения баскетболиста ЦСКА предъявили обвинения в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением насилия. Еще одного участника нападения на спортсмена разыскивают.

Баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа избили на выходе из ресторана на Большой Никитской улице в Москве. По факту избиения спортсмена возбуждено уголовное дело. Следствие разбирается в причинах произошедшего. По разным версиям, на Шведа могли напасть из-за проигрыша клуба или из-за конфликта с его женой.

Спортсмен получил тяжелые травмы и некоторое время не сможет выступать за клуб. Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о позитивном настрое баскетболиста.

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