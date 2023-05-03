В ЦСКА сообщили, что Швед получил тяжелые травмы и пока не сможет играть

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Алексей Швед в ближайшее время не сможет играть в баскетбол, поскольку получил довольно тяжелые травмы в результате избиения у ресторана в центре Москвы, рассказал пресс-секретарь ПБК ЦСКА Николай Цынкевич. Однако его состояние стабильное, врачи говорят о положительной динамике. Жизни спортсмена ничего не угрожает.

«Мы все очень надеемся и желаем ему скорейшего выздоровления. И возвращения на баскетбольную площадку. Как-никак он один из лучших игроков страны и европейского баскетбола», - сказал Цынкевич.

Сейчас спортсмен находится в больнице, там вместе с ним находится его супруга. Представитель клуба не стал обсуждать версии случившегося, пока идет следствие. Цынкевич рассказал о колоссальной поддержке со стороны болельщиков и спортсменов.

«Игроки нашей команды звонили и Алексею, и мне. И бывшие игроки выражают слова поддержки - в частности, я вчера переписывался с Серхио Родригесом, который сейчас за мадридский “Реал” играет. Сегодня писал Кайл Хайнс, который в миланской “Олимпии”, - рассказал пресс-секретарь.

Баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа избили на выходе из ресторана на Большой Никитской в Москве. Возбуждено уголовное дело. По одной из версий, на спортсмена напали люди, которые потеряли деньги на ставках.