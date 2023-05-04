Президент ЦСКА Ватутин рассказал о позитивном настрое Шведа

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Остающийся в больнице после избиения баскетболист Алексей Швед позитивно настроен и уже идет на поправку. Об этом «Звезде» рассказал президент клуба ЦСКА Андрей Ватутин.

Собеседник телеканала рассказал, что общался со спортсменом в последние два дня.

«Более-менее идет на поправку, пока остается в больнице под наблюдением врачей, поправляется... Алексей на позитиве», - пояснил Ватутин.

Он уточнил, что пока Шведу прописаны постельный режим, покой и отсутствие резких движений, спортсмен старается соблюдать рекомендации врачей. О тренировках в ближайшее время речи не идет, добавил Ватутин.

Шведа избили толпой на выходе из ресторана на Большой Никитской в Москве. Возможной причиной называется месть нападавших, которые ставили на победу ЦСКА в матче и потеряли деньги. В результате произошедшего баскетболист получил перелом костей черепа и ушиб головного мозга. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.