Проигрыш ЦСКА или конфликт с женой: что стало причиной нападения на баскетболиста Шведа

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Избитый недавно у одного из московских ресторанов баскетболист ЦСКА Алексей Швед находится в тяжелом состоянии в одной из частных клиник столицы. У него серьезная черепно-мозговая травма. Нападавшие задержаны и дают показания. Сейчас следствие разбирается в причинах произошедшего. Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На записях отчетливо видно, что против спортсмена была большая компания. Когда баскетболист оказывается в центре толпы неприятелей, он падает и долго не встает. В сознание Алексей Швед пришел, когда приехала скорая помощь. После того, как его привели в чувство, баскетболист с женой уехал домой, отказавшись от госпитализации.

Но дома ему стало еще хуже. Спортсмена срочно отвезли в больницу, где выяснилось, что у него открытая травма с переломами костей черепа и ушибом головного мозга. Агент пострадавшего баскетболиста подчеркнул, что нападавшие били профессионально.

«Был удар классический, боксерский. Одним ударом они его "вырубили". Человек не ожидал. После удара его еще пытались затоптать на земле», - говорит Обрад Фимич.

По данным источника «Звезды», причиной конфликта мог стать проигрыш ЦСКА. Нападавшие поставили крупную сумму на победу армейцев. Компании не понравилось, что спортсмен, несмотря на неудачный матч, пошел отдыхать в ресторан. Сами задержанные говорят, что конфликт спровоцировала супруга Алексея Шведа.

«Произошло словесное сцепление с женой Алексея, из‑за чего он вступился, и начался физический контакт между мной и ним. Он подошел и затронул меня, потом я взял его за кофту и сделал подсечку. Он приземлился на пол. Далее я посмотрел на его друга, который находился за мной, потому что я не чувствовал себя в безопасности. И, когда я посмотрел на его друга, прилетел удар по Шведу», - рассказал один из подозреваемых.

Тот факт, что после такого сильного и неожиданного удара по голове спортсмен остался жив, медицинские эксперты считают удачей.

«Профессиональный спортсмен, когда наносит удар по голове, он знает как бить и куда бить. Он может рассчитать силу удара, скорость, прицелиться точно. Он эти удары отрабатывает. Если легкой степени повреждения, то быстро все проходит в течение недели-двух. Если тяжелые повреждения, то здесь может растянуться до нескольких месяцев и лет. Вплоть до того, что человек останется инвалидом», - сказал спортивный врач Андрей Литвиненко.

Сейчас здоровью спортсмена ничего не угрожает.

«Врачи говорят, что это можно назвать положительной динамикой. Ничего угрожающего жизни не происходит. Он находится сейчас в больнице. Пока понятно, что он в баскетбол играть не сможет в ближайшее время», - говорит руководитель пресс-службы ПБК ЦСКА Николай Цынкевич.

Напомним, по факту нападения на баскетболиста заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ. В Москве задержаны трое подозреваемых. Сейчас идет предварительное расследование.