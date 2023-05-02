Баскетболиста Шведа пытались затоптать на земле после того, как он упал

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа «вырубили одним ударом», а после того, как он упал, его еще пытались затоптать на земле. Подробности жестокого нападения «Звезде» рассказал агент спортсмена Обрад Фимич. По его словам, удар был боксерский, классический.

«Когда Алексей после удара упал, его еще пытались затоптать на земле. Это не просто так, а целенаправленно. Адекватные люди так себя не ведут», - сказал Фимич.

Представитель спортсмена отметил, что Алексей Швед находится в сознании.

«Был жестокий удар затылком об асфальт. Слава Богу, что так закончилось, думаю, Бог его спас, могло закончиться все по-другому», - добавил Фимич.

Напомним, нападение произошло в понедельник вечером на выходе из ресторана на Большой Никитской улице в Москве. По факту избиения спортсмена возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут злоумышленников.