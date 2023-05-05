Спорт Прокуратура Москвы предъявила обвинения напавшим на баскетболиста Шведа Анна Касаткина Фигурантов дела обвиняют в хулиганстве группой лиц с применением насилия. © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости Читайте нас на: Трем участникам избиения баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа предъявили обвинения. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. «Троим фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам")», - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что процессуальные документы поступили в Пресненскую межрайонную прокуратуру. Надзорное ведомство держит на контроле расследование уголовного дела и поиски соучастника обвиняемых. Шведа 1 мая избили толпой на выходе из ресторана на Большой Никитской в Москве. Возможной причиной называется месть нападавших, которые ставили на победу ЦСКА в матче и потеряли деньги. Баскетболист получил перелом костей черепа и ушиб головного мозга. Сейчас его жизни ничего не угрожает. По подозрению в нападении на спортсмена задержан 17-летний подросток и двое его 20-летних подельников. Экспертное мнение и аналитика