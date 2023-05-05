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Прокуратура Москвы предъявила обвинения напавшим на баскетболиста Шведа

Анна Касаткина
09:59 05.05.2023
Фигурантов дела обвиняют в хулиганстве группой лиц с применением насилия.
Прокуратура Москвы предъявила обвинения напавшим на баскетболиста Шведа
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Трем участникам избиения баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа предъявили обвинения. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

«Троим фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам")», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что процессуальные документы поступили в Пресненскую межрайонную прокуратуру. Надзорное ведомство держит на контроле расследование уголовного дела и поиски соучастника обвиняемых.

Шведа 1 мая избили толпой на выходе из ресторана на Большой Никитской в Москве. Возможной причиной называется месть нападавших, которые ставили на победу ЦСКА в матче и потеряли деньги. Баскетболист получил перелом костей черепа и ушиб головного мозга. Сейчас его жизни ничего не угрожает. По подозрению в нападении на спортсмена задержан 17-летний подросток и двое его 20-летних подельников.

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