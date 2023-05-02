В Москве на выходе из ресторана избили баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа

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Накануне вечером на выходе из одного из московских ресторанов несколько мужчин избили баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. В результате нападения спортсмен получил черепно-мозговую травму. Об этом сообщили в пресс-службе ПБК ЦСКА.

«Из-за травмы Швед не сможет принять участия в ближайших матчах команды», - отметили представители команды.

По данным Mash, инцидент произошел на Большой Никитской, где Алексей Швед отдыхал с женой в ресторане. На выходе из заведения у него завязался конфликт с компанией из пяти человек. Хулиганы очень сильно избивали спортсмена, и спасли его сотрудники ресторана, вмешавшись в конфликт.

Напомним, недавно Измайловский суд Москвы приговорил троих уроженцев Дагестана, которые жестоко избили в вагоне метро заступившегося за девушку мужчину, к 12, 11 и восьми с половиной годам тюремного заключения.

Инцидент произошел 4 октября 2021 года. В московском метро на перегоне от станции «Измайловская» до станции «Первомайская» трое мужчин начали приставать к девушке. За нее заступился 25-летний Роман Ковалев. Подозреваемые скрылись после того, как избили молодого человека, однако были задержаны правоохранительными органами.