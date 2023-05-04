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Песков заявил, что за украинской атакой на Кремль стоит Вашингтон

Тимур Шерзад
13:01 04.05.2023
Как отметил пресс-секретарь президента России, Киев только исполняет то, что ему говорят делать из-за океана.
Песков заявил, что за украинской атакой на Кремль стоит Вашингтон
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за атакой беспилотников киевского режима на Кремль стоят Соединенные Штаты. 

«Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях и о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать», - сказал Песков журналистам. 

Также Дмитрий Песков сообщил, что атака беспилотников на Кремль со стороны Украины не повлияет на проведение Парада Победы 9 Мая. Путин, как и всегда, будет выступать с трибуны на Красной площади. 

Кроме этого, пресс-секретарь президента уточнил, что Владимир Путин не планирует специальное обращение после атаки дронов на свою кремлевскую резиденцию. 

На атаку отреагировали в МИД - так, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что РФ ответит на украинскую атаку на Кремль, когда посчитает это необходимым. Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил действия Киева. А Следственный комитет возбудил уголовное дело

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