Песков заявил, что за украинской атакой на Кремль стоит Вашингтон

Как отметил пресс-секретарь президента России, Киев только исполняет то, что ему говорят делать из-за океана.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за атакой беспилотников киевского режима на Кремль стоят Соединенные Штаты.

«Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях и о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать», - сказал Песков журналистам.

Также Дмитрий Песков сообщил, что атака беспилотников на Кремль со стороны Украины не повлияет на проведение Парада Победы 9 Мая. Путин, как и всегда, будет выступать с трибуны на Красной площади.

Кроме этого, пресс-секретарь президента уточнил, что Владимир Путин не планирует специальное обращение после атаки дронов на свою кремлевскую резиденцию.

На атаку отреагировали в МИД - так, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что РФ ответит на украинскую атаку на Кремль, когда посчитает это необходимым. Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил действия Киева. А Следственный комитет возбудил уголовное дело.