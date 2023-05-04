Антонов заявил, что РФ ответит на украинскую атаку на Кремль, когда посчитает необходимым
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал журналистам, каким будет ответ Москвы на попытку Киева атаковать кремлевскую резиденцию Владимира Путина.
Слова дипломата приводятся в Telegram-канале российского дипломатического представительства в Соединенных Штатах.
Как заявил Антонов, Москва даст ответ на «дерзкие» и «самонадеянные» действия киевского режима.
«(Россия - Прим. ред.) ответит тогда, когда посчитает это необходимым. Ответит в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для руководства нашей страны», - сказал дипломат.
Прошлой ночью Украина попыталась нанести удар по Кремлю двумя дронами, однако российские военные и спецслужбы вывели из строя нацеленные на резиденцию президента БПЛА.
Российский лидер не пострадал. Как позже сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков, в этот момент президента РФ в Кремле не было. В пресс-службе главы государства произошедшее назвали терактом и покушением на президента. СК возбудил уголовное дело.