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Антонов заявил, что РФ ответит на украинскую атаку на Кремль, когда посчитает необходимым

Анна Назайкина
10:44 04.05.2023
Прошлой ночью Украина попыталась атаковать кремлевскую резиденцию президента РФ двумя беспилотниками.
Антонов заявил, что РФ ответит на украинскую атаку на Кремль, когда посчитает необходимым
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал журналистам, каким будет ответ Москвы на попытку Киева атаковать кремлевскую резиденцию Владимира Путина.

Слова дипломата приводятся в Telegram-канале российского дипломатического представительства в Соединенных Штатах.

Как заявил Антонов, Москва даст ответ на «дерзкие» и «самонадеянные» действия киевского режима.

«(Россия - Прим. ред.) ответит тогда, когда посчитает это необходимым. Ответит в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для руководства нашей страны», - сказал дипломат.

Прошлой ночью Украина попыталась нанести удар по Кремлю двумя дронами, однако российские военные и спецслужбы вывели из строя нацеленные на резиденцию президента БПЛА.

Российский лидер не пострадал. Как позже сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков, в этот момент президента РФ в Кремле не было. В пресс-службе главы государства произошедшее назвали терактом и покушением на президента. СК возбудил уголовное дело.

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