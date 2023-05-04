Песков: специальное обращение Путина после атаки дронов на Кремль не планируется

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Специальное обращение президента РФ Владимира Путина после атаки дронов на Кремль не планируется, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Совбеза экстренного нет, по плану президента оперативное совещание завтра. Оно как планировалось. Можно предположить, что эта тема будет затронута», - сказал представитель Кремля.

Сегодня глава государства будет работать в Кремле. По словам пресс-секретаря, крупных публичных мероприятий с участием президента не запланировано. Песков добавил, что Путин выступит на военном параде на Красной площади в День Победы. Атака беспилотников не изменит цели спецоперации, подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее в пресс-службе Кремля заявили, что в ночь на среду совершена попытка удара дронами по кремлевской резиденции Путина. Два беспилотника были выведены из строя. Песков назвал произошедшее покушением на президента.