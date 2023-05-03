СК РФ возбудил уголовное дело по факту теракта из-за атаки БПЛА на Кремль

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Главное следственное управление СК России по поручению Александра Бастрыкина возбудило уголовное дело по факту попытки нанесения удара при помощи беспилотников по Кремлю. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт)», - говорится в сообщении СК РФ.

Напомним, ночью украинские националисты попытались атаковать резиденцию президента России в Москве. Все БПЛА были выведены из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. Никто не пострадал.

В Кремле расценивают случившееся как покушение на президента, а также спланированный террористический акт. Россия оставляет за собой право на ответные меры, отметили в пресс-службе президента.