В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мадуро осудил попытку Киева нанести удар по Кремлю

Максим Крюков
03:03 04.05.2023
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил надежду, что компетентные органы привлекут к ответственности организаторов атаки.
Мадуро осудил попытку Киева нанести удар по Кремлю
© Фото: Pedro Rances Mattey, dpa, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил попытку киевского режима нанести удар по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел латиноамериканского государства.

«Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро от имени правительства и народа Венесуэлы выражает свое всецелое осуждение отчаянного покушения на убийство президента Российской Федерации Владимира Путина», - приводит РИА Новости заявление МИД Венесуэлы.

Венесуэльский лидер также отметил эффективные действия российских служб безопасности, которые своевременно сумели нейтрализовать два беспилотника, направленных в сторону Кремля, «чьим гнусным намерением было покушение на жизнь президента Путина». Кроме того, Николас Мадуро выразил надежду, что компетентные органы привлекут к ответственности материальных и интеллектуальных авторов, которые имели отношение к организации и финансированию содеянного.

Ранее Главное следственное управление СК России по поручению Александра Бастрыкина возбудило уголовное дело по факту попытки нанесения удара при помощи беспилотников по Кремлю. В пресс-службе ведомства сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

В пресс-службе Кремля в свою очередь заявили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры на попытку нанесения Украиной удара по Кремлю, отметив, что ответные меры могут быть предприняты там, где РФ посчитает нужным и когда посчитает нужным.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:27 В стране и мире
В Киеве объявлена воздушная тревога
20:30 В стране и мире
Видео
Портреты в окнах, на одежде и машинах: как в этом году пройдет «Бессмертный полк»
19:14 В стране и мире
На территорию консульства РФ в Финляндии бросили взрывное устройство
18:50 В стране и мире
Видео
Москвич слышал взрыв дрона у Кремля на другом берегу Москвы-реки
18:49 В стране и мире
Полеты беспилотников запретили в Московской области
Популярное
Кремль: в результате теракта Путин не пострадал
Видео
«Прошу прощения!»: доставщик взрывчатки в Крым Петранов раскаялся, увидев сотрудников ФСБ
Видео
Пожар на кубанской нефтебазе виден на фоне Крымского моста
Видео
Баскетболиста Шведа пытались затоптать на земле после того, как он упал
Видео
Познер оценил вклад модельера Зайцева в культуру России
Живущим в браке более 20 лет россиянам хотят начать выплачивать деньги
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.