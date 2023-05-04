Мадуро осудил попытку Киева нанести удар по Кремлю

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил попытку киевского режима нанести удар по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел латиноамериканского государства.

«Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро от имени правительства и народа Венесуэлы выражает свое всецелое осуждение отчаянного покушения на убийство президента Российской Федерации Владимира Путина», - приводит РИА Новости заявление МИД Венесуэлы.

Венесуэльский лидер также отметил эффективные действия российских служб безопасности, которые своевременно сумели нейтрализовать два беспилотника, направленных в сторону Кремля, «чьим гнусным намерением было покушение на жизнь президента Путина». Кроме того, Николас Мадуро выразил надежду, что компетентные органы привлекут к ответственности материальных и интеллектуальных авторов, которые имели отношение к организации и финансированию содеянного.

Ранее Главное следственное управление СК России по поручению Александра Бастрыкина возбудило уголовное дело по факту попытки нанесения удара при помощи беспилотников по Кремлю. В пресс-службе ведомства сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

В пресс-службе Кремля в свою очередь заявили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры на попытку нанесения Украиной удара по Кремлю, отметив, что ответные меры могут быть предприняты там, где РФ посчитает нужным и когда посчитает нужным.