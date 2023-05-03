Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю

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Киевский режим сегодня ночью попытался нанести удар по Кремлю. Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин не пострадал.

«Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль», - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что атака планировалась с использованием двух дронов. В результате действий российских военнослужащих и спецслужб беспилотники были выведены из строя.

Отмечается, что график работы главы государства остается прежним, он трудится в обычном режиме.