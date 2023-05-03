Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю
Президент России Владимир Путин не пострадал.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Киевский режим сегодня ночью попытался нанести удар по Кремлю. Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин не пострадал.
«Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль», - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что атака планировалась с использованием двух дронов. В результате действий российских военнослужащих и спецслужб беспилотники были выведены из строя.
Отмечается, что график работы главы государства остается прежним, он трудится в обычном режиме.