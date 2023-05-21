Путин поздравил группу «Вагнер» и ВС РФ с освобождением Артемовска

Всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.

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Президент России Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и Вооруженные силы РФ с освобождением Артемовска, сообщили в Кремле.

Всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам, говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили об окончательном освобождении Артемовска силами штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск.

Штурм Артемовска продолжался с осени 2022 года. Российские подразделения освобождали буквально квартал за кварталом и здание за зданием. Украинских боевиков методично выкуривали из многоэтажек.

Потери заставляли командование ВСУ бросать в бой резервы, в том числе и западных наемников. Сообщалось о противоречиях в руководстве Украины по поводу попыток удержать Артемовск.

Жители Артемовска рассказывали, как отступающие боевики расправлялись с мирными людьми. Российские бойцы эвакуировали людей в тыл и оказывали необходимую медицинскую помощь.