Bild: Зеленский и Залужный поспорили из-за ситуации в Артемовске

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Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий вооруженными силами страны Валерий Залужный не сошлись во мнениях по поводу ситуации в районе Артемовска. Об этом со ссылкой на источники сообщает немецкая газета Bild.

По информации издания, у Зеленского и Залужного «принципиально разные взгляды» на происходящее. Так, главнокомандующий ВСУ предлагал отступить из города еще несколько недель назад, тогда как украинский президент настаивает на том, что Артемовск необходимо удерживать.

Сами бойцы, уточняет Bild, уверены, что должны были получить приказ об отступлении еще несколько недель назад. Один из боевиков считает, что случится катастрофа, если военные в городе окажутся полностью окружены.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что в районе Артемовска в последние месяцы российскими силами разгромлено несколько наиболее подготовленных подразделений украинских боевиков.