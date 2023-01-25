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Жители Артемовска рассказали, как отступающие боевики расправлялись с мирными людьми

Игорь Лапик
06:10 25.01.2023
Российские бойцы приходят на помощь мирным жителям Артемовска, эвакуируют их в тыл и оказывают необходимую медицинскую помощь.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Обороняющие Артемовск украинские националисты в панике бегут со своих позиций. В отместку бьют по жилым домам из тяжелой артиллерии. Так, экипаж украинского танка открыл огонь прямой наводкой по многоэтажке, в подвале которой прятались мирные жители. Незадолго до этого боевики расстреляли двоих из них.

«Расстреляли с пистолета или автомата. Я слышал тух-тух и все. Слышу выстрелы, мама закричала, упала и тишина. Мы спрятались, через минут семь вышли, националистов никого не было, а мать и кум лежали. Какие-то пять-семь минут и мамы нет, не дождалась», - рассказал сквозь слезы житель Артемовска Александр Колесниченко. 

После этого наши бойцы вывели людей в безопасное место, накормили и оказали всю необходимую помощь. В тылу гражданским жизням ничего не угрожает.

Звериная жестокость националистов по отношению к мирному населению не перестает удивлять. Ранее один из участников карательного батальона признался в серии убийств гражданских в Мариуполе. С его слов, вместе с подельниками он занял позицию в одной из школ, из окон которой потом расстреливал ни в чем не повинных людей. «Послужной список» у боевика оказался обширным. Вместе с другими радикалами, он расстреливал людей на улицах без всякого повода. После этого минировал их тела, в надежде что на этих бомбах подорвутся российские военнослужащие или другие мирные горожане.

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