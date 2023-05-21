Минобороны сообщило о полном освобождении Артемовска

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Минобороны РФ сообщило об полном освобождении Артемовска.

Город освобожден штурмовыми отрядами «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск.

«На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершено освобождение города Артемовск», - говорится в сообщении.

Штурм Артемовска начался осенью 2022 года после освобождения Соледара. Украинские боевики несли потери, но киевский режим вводил в бой резервы, в том числе и западных наемников. Сообщалось, что Киев скрывает тяжелую ситуацию для ВСУ в городе.

Ранее «Звезда» рассказывала, как российские штурмовики спасали мирных жителей от огня националистов в ходе битвы за этот город. А отступающие боевики расправлялись с людьми.