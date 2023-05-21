Бои за город продолжались с осени 2022 года.

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Министерство обороны России сообщило о завершении освобождения Артемовска в результате наступления штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск.

Бои за город продолжались с осени 2022 года. Город освобождали квартал за кварталом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял ранее, что взятие Артемовска российскими войсками даст возможность РФ занять еще больше территорий. Город является «трамплином» для наступления на Краматорск и Славянск.

Как сообщалось, Вашингтон в начале года предпринимал попытки уговорить Киев оставить Артемовск. Однако на удержание города бросались все новые силы.

Сообщалось также, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предлагал отступить из города, тогда как украинский президент настаивал на том, что Артемовск необходимо удерживать. В Киеве все эти разногласия отрицали.