Армия Шаг за шагом: кадры ожесточенных штурмов на окраинах Артемовска Игорь Лапик За каждую улицу и каждый дом бойцы сражаются несколько дней, противника приходится буквально «выковыривать» из укрепленных позиций. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Ожесточенные бои сейчас идут на окраине Артемовска. Российские силы близки к прорыву обороны противника и оперативному окружению города. Сейчас по националистам работают противотанковые управляемые ракеты. ПТРК могут отправлять снаряды не только по прямой траектории, но и заставать врасплох - направляя ракету с торца здания. В это время штурмовые отряды ведут борьбу за каждый дом, каждую улицу. Порой нашим бойцам приходится жить по несколько дней в одной многоэтажке с боевиками. © ТРК "Звезда" Украинских боевиков методично выкуривают из многоэтажек Артемовска. Противотанковые ракетные комплексы, такие как «Фагот», «Метис» или «Корнет» идеально подходят для этого. С больших расстояний ракету можно послать прямо в форточку. «Мы быстро навелись, зарядили и ударили по цели. Ударили точно в установку. Залетело в здание и попало прямо в установку ПТУРа. Там был "Корнет", более модифицированный, чем наш. Весь расчет был уничтожен», - рассказал один из бойцов. У украинских карателей наступает паника, когда начинают работать наши противотанковые комплексы. Российские бойцы настолько набили руку на ежедневных стрельбах, что могут послать кумулятивно-осколочный снаряд не только в лоб, а еще и в обход здания: слева или справа. И враг уже не может укрыться за многоэтажкой. © ТРК "Звезда" Расчеты ПТРК вместе с артиллерией поддерживают продвижение наших штурмовых отрядов, которые сейчас вгрызаются в каждую улицу, дом, подъезд. Выковыривают украинские формирования из подвалов и чердаков. «Каждый дом это крепость, его забираем по пять дней. Пацаны живут, ночуют вместе с противником в одном доме. Сейчас там у нас есть такой домик интересный, противник сам обрушил лестничные проходы и выйти не может, а на контакт не идет. Поэтому они там сейчас с голоду мрут. Уже шестой день, полностью его зачистили, дом наш, а на третьем этаже живет противник. Там только им лестницу подавать. Ну мы бы подали, если бы они на контакт пошли. Очень боятся, хотят отступить, но им начальство говорит не отступать», - отметил боец штурмового отряда. Несмотря на военную помощь Запада и участие в боях иностранных наемников, тиски вокруг Артемовска постепенно сжимаются. Со взятием Клещеевки на южном фланге, город уже фактически взят в полноценное полукольцо. «Мы практически в Бахмуте и есть первые дома. На некоторых моментах они уходят и бросают позиции. Есть такие случаи, очень много. В некоторых моментах стали сдаваться в плен. Они понимают, что пришла сила, которая их накажет», - констатировал один из бойцов. Ранее в районе захваченных украинских позиций под Артемовском были обнаружены несколько гранатометов иностранного производства, в том числе немецкого. Находки с места ожесточенных боев продемонстрировал корреспондент «Звезды». Кроме того, был найден ящик для патронов, предназначавшихся для американского крупнокалиберного пулемета Browning. Экспертное мнение и аналитика