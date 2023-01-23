Шаг за шагом: кадры ожесточенных штурмов на окраинах Артемовска

© ТРК "Звезда"
Расчеты ПТРК вместе с артиллерией поддерживают продвижение наших штурмовых отрядов, которые сейчас вгрызаются в каждую улицу, дом, подъезд. Выковыривают украинские формирования из подвалов и чердаков.
«Каждый дом это крепость, его забираем по пять дней. Пацаны живут, ночуют вместе с противником в одном доме. Сейчас там у нас есть такой домик интересный, противник сам обрушил лестничные проходы и выйти не может, а на контакт не идет. Поэтому они там сейчас с голоду мрут. Уже шестой день, полностью его зачистили, дом наш, а на третьем этаже живет противник. Там только им лестницу подавать. Ну мы бы подали, если бы они на контакт пошли. Очень боятся, хотят отступить, но им начальство говорит не отступать», - отметил боец штурмового отряда.
Несмотря на военную помощь Запада и участие в боях иностранных наемников, тиски вокруг Артемовска постепенно сжимаются. Со взятием Клещеевки на южном фланге, город уже фактически взят в полноценное полукольцо.
«Мы практически в Бахмуте и есть первые дома. На некоторых моментах они уходят и бросают позиции. Есть такие случаи, очень много. В некоторых моментах стали сдаваться в плен. Они понимают, что пришла сила, которая их накажет», - констатировал один из бойцов.
Ранее в районе захваченных украинских позиций под Артемовском были обнаружены несколько гранатометов иностранного производства, в том числе немецкого. Находки с места ожесточенных боев продемонстрировал корреспондент «Звезды». Кроме того, был найден ящик для патронов, предназначавшихся для американского крупнокалиберного пулемета Browning.