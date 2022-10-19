Армия Армия Армия

«Линия Вагнера»: как устроена оборона «музыкантов» на артемовском направлении СВО

Валентин Гвоздев
04:43 19.10.2022
В зоне ответственности ЧВК «Вагнер» под Артемовском у украинских националистов сложилась наиболее сложная ситуация.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Басовые аккорды гаубицы Д-30 разрывают утреннюю тишину над позициями. ЧВК «Вагнера» наносит удары по опорным пунктам националистов. «Музыканты», которых знает весь мир, наводят ужас на неонацистов на артемовском направлении. «Оркестр» не смолкает ни днем, ни ночью.

«Работа у нас ежедневно, ночная, дневная. Справляемся со всеми задачами... Ребятам нашим (на передовой. — Прим.ред.) поможем всегда, в беде не оставим», — говорит сотрудник ЧВК.

Всего несколько дней назад, в окопах в лесу находились националисты. Сейчас пригороды Артемовска под контролем.

«Лес они этот сдали, отступили на свои позиции. Некоторые окопчики еще сохранились их. Что-то подукрепили, чем-то пользуемся, чем-то нет. В основном на их позициях не задерживаемся — двигаемся дальше», — рассказывает другой боец.

Близлежащая посадка — последнее естественное укрытие перед позициями Вооруженных сил Украины. Отсюда до Артемовска по прямой —меньше трех километров. Город не штурмуют, а планомерно берут в кольцо, чтобы отрезать пути снабжения и вынудить националистов покинуть свои позиции.

В зоне ответственности «вагнеров» под Артемовском у националистов сложилась наиболее сложная ситуация. ВСУ несут колоссальные потери, бросают свои позиции и оружие, поставляемое западными странами.

«Это аналог нашего РМГ. Наша, конечно, попроще в обращении. Тут все подписано, инструкция есть, что и как делать. Наш — просто чеку дернул и бахнул. Тут же пять махинаций надо произвести, чтобы все нормально работало. Нормально, разобрались, пользуемся», — показывает трофеи сотрудник ЧВК.

Потери заставляют командование ВСУ бросать в бой резервы, в том числе и западных наемников, речь которых отчетливо слышна на передовой.

Моральный дух ВСУ стремится к нулю, как только националисты узнают, на какое направление их отправляют. Те, кому удается выжить, сдаются в плен. В сложившейся ситуации украинское командование предпочитает не рассказывать бойцам о том, где и кому им предстоит противостоять.

В составе ЧВК есть не только свои танковые и артиллерийские подразделения, но и авиация, а также инженерные войска, которые возводят в тылу мощные оборонительные укрепления.

Вторая линия обороны на этом направлении называют «линия Вагнера». Предпосылок к прорыву ВСУ здесь нет. В случае попытки сконцентрированного удара противника ждет неприятный сюрприз. Противотанковые рвы и бетонные заграждения — это лишь верхушка айсберга.

Глубоко эшелонированная линия обороны позволит сдержать натиск противника в десять раз превосходящего по числу обороняющихся. И это при том, что на фронте даже речи не идет о прорыве первой линии. Окружение Артемовска — вопрос ближайшего времени.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:58 В стране и мире
Ряд стран призвал ООН задействовать Конвенцию о биооружии из-за биолабораторий США на Украине
21:17 Армия
Видео
Суровикин заявил о готовности ВС РФ к вывозу мирного населения Херсонской области
21:14 Армия
Видео
Генерал Суровикин назвал русских и украинцев одним народом
21:12 Армия
Видео
«От 600 до 1000 человек»: Суровикин назвал ежесуточные потери ВСУ
17:30 Спорт
Тренер Хохлов смог выиграть 65 млн рублей у Facebook*
Популярное
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Видео
Путешествие атомохода: в Кронштадте прошел завершающий этап транспортировки АПЛ «Ленинский комсомол»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.