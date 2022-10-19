«Линия Вагнера»: как устроена оборона «музыкантов» на артемовском направлении СВО

В зоне ответственности ЧВК «Вагнер» под Артемовском у украинских националистов сложилась наиболее сложная ситуация.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Басовые аккорды гаубицы Д-30 разрывают утреннюю тишину над позициями. ЧВК «Вагнера» наносит удары по опорным пунктам националистов. «Музыканты», которых знает весь мир, наводят ужас на неонацистов на артемовском направлении. «Оркестр» не смолкает ни днем, ни ночью.

«Работа у нас ежедневно, ночная, дневная. Справляемся со всеми задачами... Ребятам нашим (на передовой. — Прим.ред.) поможем всегда, в беде не оставим», — говорит сотрудник ЧВК.

Всего несколько дней назад, в окопах в лесу находились националисты. Сейчас пригороды Артемовска под контролем.

«Лес они этот сдали, отступили на свои позиции. Некоторые окопчики еще сохранились их. Что-то подукрепили, чем-то пользуемся, чем-то нет. В основном на их позициях не задерживаемся — двигаемся дальше», — рассказывает другой боец.

Близлежащая посадка — последнее естественное укрытие перед позициями Вооруженных сил Украины. Отсюда до Артемовска по прямой —меньше трех километров. Город не штурмуют, а планомерно берут в кольцо, чтобы отрезать пути снабжения и вынудить националистов покинуть свои позиции.

В зоне ответственности «вагнеров» под Артемовском у националистов сложилась наиболее сложная ситуация. ВСУ несут колоссальные потери, бросают свои позиции и оружие, поставляемое западными странами.

«Это аналог нашего РМГ. Наша, конечно, попроще в обращении. Тут все подписано, инструкция есть, что и как делать. Наш — просто чеку дернул и бахнул. Тут же пять махинаций надо произвести, чтобы все нормально работало. Нормально, разобрались, пользуемся», — показывает трофеи сотрудник ЧВК.

Потери заставляют командование ВСУ бросать в бой резервы, в том числе и западных наемников, речь которых отчетливо слышна на передовой.

Моральный дух ВСУ стремится к нулю, как только националисты узнают, на какое направление их отправляют. Те, кому удается выжить, сдаются в плен. В сложившейся ситуации украинское командование предпочитает не рассказывать бойцам о том, где и кому им предстоит противостоять.

В составе ЧВК есть не только свои танковые и артиллерийские подразделения, но и авиация, а также инженерные войска, которые возводят в тылу мощные оборонительные укрепления.

Вторая линия обороны на этом направлении называют «линия Вагнера». Предпосылок к прорыву ВСУ здесь нет. В случае попытки сконцентрированного удара противника ждет неприятный сюрприз. Противотанковые рвы и бетонные заграждения — это лишь верхушка айсберга.

Глубоко эшелонированная линия обороны позволит сдержать натиск противника в десять раз превосходящего по числу обороняющихся. И это при том, что на фронте даже речи не идет о прорыве первой линии. Окружение Артемовска — вопрос ближайшего времени.