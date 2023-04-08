Обвиняемая в теракте Трепова сотрудничает со следствием

Оперативники проверяют ее связи и отрабатывают все версии.

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Обвиняемая в теракте, при котором погиб военкор Владлен Татарский, сотрудничает со следствием, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Следователи устанавливают круг предполагаемых сообщников Дарьи Треповой.

В следственную и оперативную группы по делу вошли десятки сотрудников правоохранительных органов. Они проверяют показания Треповой. Следствие отрабатывает разные версии и мотивы теракта.

Сотрудники ГСУ СК России предъявили Треповой обвинение по статьям «Террористический акт» и «Незаконное ношение взрывчатых устройств». Суд арестовал ее на два месяца. Защита Треповой решила не обжаловать решение об аресте.

Ранее девушка рассказала, что взорвавшуюся на встрече с Татарским статуэтку ей передали в Москве. Взрыв в питерском кафе произошел 2 апреля во время творческого вечера Владлена Татарского (настоящее время Максим Фомин). Военкор погиб, больше 40 человек были ранены.

Татарского похоронили 8 апреля на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься с ним пришло больше тысячи людей. Журналиста предали земле под звуки военного оркестра.

На кладбище были усилены меры безопасности. Семью погибшего военкора сопровождала вооруженная охрана.