Следователи предъявили Дарье Треповой обвинение по двум статьям

В СК намерены добиваться ареста для Треповой на время следствия.

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Сотрудники Главного следственного управления СК России предъявили Дарье Треповой обвинение по статьям «Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку» и «Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой». Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Следователи считают, что Треповой давали указания некие лица с территории Украины. Под их руководством девушка принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга начиненную взрывчаткой статуэтку. Там она отдала ее военкору Владлену Татарскому (настоящее имя - Максим Фомин). Потом сработало взрывное устройство, Фомин погиб.

В СК намерены добиваться ареста для Треповой на время следствия. Накануне стало известно, что вопрос о мере пресечения для нее будет избирать Басманный суд Москвы. Для этого ее этапировали в столицу.

По последним данным, в результате взрыва в питерском кафе пострадали 40 человек. Владимир Путин посмертно наградил Владлена Татарского орденом Мужества.