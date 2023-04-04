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Трепова рассказала, что взорвавшуюся на встрече с Татарским статуэтку ей передали в Москве

Максим Крюков
13:40 04.04.2023
По данным издания «Фонтанка», упаковку со взрывоопасным предметом девушке передал таксист, который не знал о содержимом.
Трепова рассказала, что взорвавшуюся на встрече с Татарским статуэтку ей передали в Москве
© Фото: sledcom_press, Telegram
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Дарья Трепова рассказала на допросе подробности того, что предшествовало взрыву в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский и пострадали, как сообщает Минздрав России, 40 человек. Детали допроса подозреваемой опубликовала электронная газета «Фонтанка».

По предварительным данным, Трепова действительно неоднократно посещала встречи с Владленом Татарским. Девушка заявила, что статуэтку, которую она принесла на творческий вечер военкора, получила в Москве. Как сообщает «Фонтанка», упаковку со взрывоопасным предметом Треповой передал таксист, который не знал о содержимом.

Специалистам, которые будут проводить экспертизу, необходимо определить, как именно произошел взрыв. Издание предположило, что в бюст была зашита SIM-карта, а взрывное устройство было активировано на расстоянии.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы выберет меру пресечения Дарье Треповой, подозреваемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского. Вопрос об аресте подозреваемой суд будет рассматривать во вторник, 4 апреля. Для этого девушку этапируют из Санкт-Петербурга в Москву.

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