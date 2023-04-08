Защита решила не обжаловать решение об аресте Треповой по делу о теракте

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Защита фигурантки дела о теракте в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, не стала обжаловать решение об аресте. Ранее Басманный суд Москвы отправил Дарью Трепову в следственный изолятор на два месяца.

Постановление об удовлетворении ходатайства об аресте вступило в силу в субботу, 8 апреля. Это следует из данных в электронной картотеке суда.

Напомним, 2 апреля в кафе на Университетской набережной произошел взрыв. Теракт совершен во время творческого вечера Владлена Татарского. Военный корреспондент скончался. Еще 40 человек пострадали.

По версии следствия, именно Дарья Трепова принесла взрывчатку в кафе. Она говорит, что получила заминированную статуэтку в Москве.