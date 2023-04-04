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Дарья Трепова арестована на два месяца

Анна Касаткина
18:42 04.04.2023
Обвиняемая в теракте в Петербурге останется под стражей до 2 июня.
Дарья Трепова арестована на два месяца
© Фото: ТРК «Звезда»
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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца обвиняемую в теракте в Санкт-Петербурге Дарью Трепову. Девушка останется под стражей до 2 июня, сообщает корреспондент «Звезды».

Треповой предъявили обвинение под двум статьям: «Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку» и «Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой».

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге произошел 2 апреля во время творческого вечера военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина). Взорвалась подаренная ему Треповой статуэтка. В результате инцидента Татарский погиб, 40 людям потребовалась медицинская помощь. Восемь пострадавших при взрыве находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Трепову задержали утром 3 апреля на съемной квартире в Выборгском районе Петербурга. На допросе она рассказала, что подарила Татарскому статуэтку, которую ей передали в Москве. Из Петербурга девушку этапировали на суд в столицу.

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