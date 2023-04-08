В Москве на Троекуровском кладбище похоронили военкора Татарского

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Военного корреспондента Владлена Татарского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент «Звезды».

Знаменитого журналиста предали земле под звуки военного оркестра. В общей сложности более тысячи людей, в том числе близкие, соратники и поклонники творчества Татарского, пришли проститься с ним сегодня.

Семью погибшего военкора на кладбище сопровождала вооруженная охрана.

Напомним, Татарский погиб в возрасте 40 лет в результате теракта, совершенного в Санкт-Петербурге. Взрыв прогремел, когда в кафе на Университетской набережной проходил творческий вечер с военкором. Ему передали бюст с его изображением, который впоследствии сдетонировал.