В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Неизвестная с вооруженной охраной пришла проститься с Татарским

Анна Назайкина
14:27 08.04.2023
Как сообщается, госохрана сопровождает на похоронах семью погибшего военкора.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Неизвестная женщина с внушительной вооруженной охраной пришла проститься с военкором Владленом Татарским на Троекуровское кладбище в Москве.

Корреспонденту «Звезды» не удалось рассмотреть ее лица, однако женщину сопровождали четыре человека в балаклавах с оружием и в бронежилетах.

По данным журналиста Александра Черных, вооруженная госохрана сопровождает на похоронах семью погибшего военкора.

Прощание с Владленом Татарским проходило в похоронном зале Троекуровского кладбища. Рядом с гробом покойного стоял почетный караул. Для того, чтобы попасть на прощание, людям нужно было пройти зону досмотра с металлоискателями и кинологами.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:27 В стране и мире
Видео
Неизвестная с вооруженной охраной пришла проститься с Татарским
13:18 В стране и мире
Видео
На Троекуровском кладбище в Москве прощаются с Татарским
12:51 В стране и мире
Росавиация: извержение вулкана Безымянный на Камчатке представляет опасность для самолетов
11:59 Армия
Видео
ВС РФ уничтожили «Градами» и «Торнадо-С» 20 украинских боевиков на Купянском направлении
11:26 В стране и мире
Видео
Из-за прощания с Татарским меры безопасности усилили у Троекуровского кладбища
Популярное
Видео
В Казани с рейса в Таиланд сняли курящего и матерящегося пассажира
В Польше показали «золотой» поезд, на котором приехал Зеленский
Видео
Емельяненко справил нужду в неположенном месте и задержал рейс Екатеринбург - Москва
Расплавившееся ядерное топливо и обломки реактора снял робот под первым реактором «Фукусимы-1»
Видео
В Воронеже мужчина спел песню после падения с 19-этажного дома на автомобиль
Видео
Дюмин заявил, что задачи Путина требуют «не звездочек, а звездопад»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.