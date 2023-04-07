Неуязвимые «Тигры» и новейшие БТР: как прошла инспекционная поездка Шойгу на предприятие ОПК в Арзамасе
Глава оборонного ведомства лично осмотрел производственные мощности и оценил темпы производства бронетехники и боеприпасов.
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Для обеспечения российских войск оружием и техникой в зоне спецоперации увеличены объемы производства на оборонных предприятиях. В ближайшее время эти мощности продолжат наращивать. Министр обороны Сергей Шойгу в Нижегородской области смотрит, как идет выполнение Гособоронзаказа. На «Арзамасском машиностроительном заводе» совершенствуют и производят лучшие образцы российской бронетехники от внедорожников и грузовиков до новейших модификаций бронетранспортеров. Глава оборонного ведомства не просто смотрит, а дает рекомендации, как сделать еще лучше.