Армия Неуязвимые «Тигры» и новейшие БТР: как прошла инспекционная поездка Шойгу на предприятие ОПК в Арзамасе Михаил Аброськин Глава оборонного ведомства лично осмотрел производственные мощности и оценил темпы производства бронетехники и боеприпасов. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Для обеспечения российских войск оружием и техникой в зоне спецоперации увеличены объемы производства на оборонных предприятиях. В ближайшее время эти мощности продолжат наращивать. Министр обороны Сергей Шойгу в Нижегородской области смотрит, как идет выполнение Гособоронзаказа. На «Арзамасском машиностроительном заводе» совершенствуют и производят лучшие образцы российской бронетехники от внедорожников и грузовиков до новейших модификаций бронетранспортеров. Глава оборонного ведомства не просто смотрит, а дает рекомендации, как сделать еще лучше. © ТРК «Звезда» Создавая новые технические решения, инженеры опираются на опыт российских военных. Например, автомобили «Тигр» уже зарекомендовали себя на передовой. Но теперь они стали еще крепче за счет новой брони. По словам испытателей, она выдерживает даже попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов, а также защищает личный состав от огня стрелкового оружия, осколков снарядов и минометных мин. Производство наращивает темпы. Благодаря новым конструкторским решениям сроки изготовления отдельных узлов и агрегатов удалось сократить почти в три раза, что позволит увеличить количество выпускаемой продукции. © ТРК «Звезда» Сергей Шойгу поручил проработать производство специальной бронированной техники в различном исполнении для размещения на ее основе медицинских, связных модулей и модулей бытового назначения. Так же глава ведомства оценил темпы производства артиллерийских и авиационных боеприпасов. © ТРК «Звезда» За последние несколько месяцев на заводе для обеспечения войск в разы увеличили объемы выпускаемой продукции. На будущий год запланировано дополнительное увеличение мощностей производства. В свою очередь, глава Минобороны подчеркнул важность соблюдения всех графиков и договоренностей. На прошедшем во вторник селекторном совещании руководящий состав Вооруженных Сил России обсуждал не только Гособоронзаказ, но и ответные меры на угрозы НАТО вблизи границ России и Белоруссии. «В этих условиях мы принимаем ответные меры, отстаиваем безопасность Союзного государства. Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении. Кроме того, Вооруженным Силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Он может использовать ракеты, как в обычном, так и в ядерном исполнении. С 3 апреля на одном из российских полигонов начато обучение белорусских расчетов порядку его применения для защиты Союзного государства», - заявил министр обороны Шойгу. Сергей Шойгу отметил, что по заявлениям стран запада, Украине они готовы поставить свыше 200 танков, более 400 современных боевых бронированных машин. Так же на оснащение украинской армии поступают дальнобойные средства поражения, в том числе реактивные снаряды с увеличенной дальностью до 150 километров. Однако, как подчеркнул министр, на итог спецоперации это никак не повлияет. В ответ на наращивание сил противника российская армия оснащается новейшим оружием. И его производство будет наращиваться. Экспертное мнение и аналитика