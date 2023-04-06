Предприятия ОПК в Нижегородской области в разы увеличили выпуск боеприпасов за несколько месяцев

Руководство предприятий доложило министру обороны о реализации программы дальнейшего расширения производственных мощностей под выпуск боеприпасов.

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Министр обороны России Сергей Шойгу приехал в Нижегородскую область, чтобы проверить ход выполнения гособоронзаказа. Об этом сообщает Минобороны России.

Шойгу проинспектировал цеха, где производят современные средства поражения.

«Представители руководства предприятий доложили Сергею Шойгу, что за последние несколько месяцев для обеспечения войск боеприпасами в разы увеличен объем выпускаемой продукции всей номенклатуры», - говорится в сообщении.

Также министру доложили об успешной реализации программы по дальнейшему расширению производственных мощностей по выпуску боеприпасов для группировок ВС РФ, задействованных в спецоперации.

Завершая рабочую поездку, Шойгу провел совещание с руководством предприятий и профильных органов военного управления. Особое внимание было обращено на соблюдение графика выполнения гособоронзаказа.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.