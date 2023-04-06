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Минобороны: в РФ создана новая двойная броня для перспективных образцов техники

16:39 06.04.2023
Броня выдерживает подрыв двух килограмм тротила, попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов, обеспечивает защиту радиатора, капота и колесных шасси.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В России создана новая двойная броня перспективных образцов техники, выдерживающая подрыв двух килограммов тротила, доложило министру обороны РФ Сергею Шойгу руководство Арзамасского машиностроительного завода в Нижегородской области.

Новая броня для бронеавтомобилей выдерживает попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов, обеспечивает защиту радиатора, капота и колесных шасси, защищает перевозимых военнослужащих.

Как сообщает Министерство обороны РФ, при работе над защитными свойствами брони учитывались пожелания участников спецоперации.

В ходе посещения предприятия Шойгу осмотрел линии сборки и цеха производства различных бронетранспортеров и бронеавтомобилей «Тигр».  Главе российского оборонного ведомства показали новейшие разработки. Министр поручил проработать производство бронетехники с учетом размещения модулей медицины и связи.

Также Шойгу отметил эргономику внутреннего пространства бронемашин, что необходимо для удобства их эксплуатации бронемашин и применения в ходе боевых действий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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