ОПК Минобороны: в РФ создана новая двойная броня для перспективных образцов техники Броня выдерживает подрыв двух килограмм тротила, попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов, обеспечивает защиту радиатора, капота и колесных шасси. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В России создана новая двойная броня перспективных образцов техники, выдерживающая подрыв двух килограммов тротила, доложило министру обороны РФ Сергею Шойгу руководство Арзамасского машиностроительного завода в Нижегородской области. Новая броня для бронеавтомобилей выдерживает попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов, обеспечивает защиту радиатора, капота и колесных шасси, защищает перевозимых военнослужащих. Как сообщает Министерство обороны РФ, при работе над защитными свойствами брони учитывались пожелания участников спецоперации. В ходе посещения предприятия Шойгу осмотрел линии сборки и цеха производства различных бронетранспортеров и бронеавтомобилей «Тигр». Главе российского оборонного ведомства показали новейшие разработки. Министр поручил проработать производство бронетехники с учетом размещения модулей медицины и связи. Также Шойгу отметил эргономику внутреннего пространства бронемашин, что необходимо для удобства их эксплуатации бронемашин и применения в ходе боевых действий. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика