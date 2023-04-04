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Шойгу: Белоруссия получила «Искандер-М», способный использовать ядерные ракеты

12:49 04.04.2023
Сергей Шойгу отметил, что часть штурмовиков белорусской авиации получила возможность атаковать врага ядерными средствами поражения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Белоруссия получила ОТРК «Искандер-М», который может наносить удары ядерными ракетами. Он сообщил об этом в ходе селекторного совещания. 

«Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении», - также заметил Шойгу. 

Кроме того, Вооруженным Силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Он может использовать ракеты, как в обычном, так и в ядерном исполнении.

При этом, по словам министра, на одном из российских полигонов уже начато обучение белорусских расчетов ОТРК «Искандер».

Также Шойгу сообщил об уничтожении в этом году 14 установок РСЗО HIMARS, переданных Украине Соединенными Штатами. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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