Шойгу: на российском полигоне начато обучение белорусских расчетов ОТРК «Искандер»

Министр обороны России заявил, что ВС Белоруссии получили оперативно-тактический комплекс «Искандер», который может использовать в том числе и ядерные ракеты.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что уже началось обучение белорусских расчетов ОТРК «Искандер».

«С 3 апреля на одном из российских полигонов начато обучение белорусских расчетов порядку его применения для защиты Союзного государства», - заявил Шойгу в ходе селекторного совещания.

При этом министр подчеркнул, что часть белорусских самолетов штурмовой авиации уже переоборудовано для нанесения ударов средствами поражения в ядерном оснащении.

Кроме этого, Вооруженные силы Белоруссии получили от России ОТРК «Искандер», который может наносить удары и ядерными ракетами, помимо обычных.

Также Сергей Шойгу заметил, что Вооруженные силы России продолжают освобождение Донбасса.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.