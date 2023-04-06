Шойгу поручил проработать производство спецбронетехники для размещения модулей медицины и связи

Также министр обороны России упомянул необходимость размещения на основе этой бронетехники модулей бытового назначения.

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Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на «Арзамасском машиностроительном заводе» в Нижегородской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«Сергей Шойгу поручил проработать производство специальной бронированной техники в различном исполнении для размещения на их основе медицинских, связных модулей и модулей бытового назначения», - говорится в сообщении.

Также министр осмотрел производственные мощности, линии сборки и цеха, где производятся бронетранспортеры и бронеавтомобили «Тигр». Кроме этого, ему доложили о проектах модернизации военной техники и вооружения, имеющегося в Вооруженных силах.

Шойгу показали новейшие разработки, обеспечивающие дополнительную защиту экипажей бронетехники и перевозимых в ней бойцов. Защитные свойства брони возросли, причем в ходе работ был учтен опыт участвовавших в спецоперации военнослужащих и их пожелания.

Например, была создана новая двойная броня перспективных образцов техники. Она выдерживает подрыв двух килограммов тротила, обстрел бронебойно-зажигательными боеприпасами, а также обеспечивает защиту радиатора, капота и колесных шасси.

Министр обороны отметил эргономику внутреннего пространства бронетехники - это важно для удобства эксплуатации и боя, экономит столь важные для боевых действий силы военнослужащих.

Сергей Шойгу поблагодарил коллектив завода за увеличение темпов выпуска бронетехники.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.