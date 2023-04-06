Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Нижегородской области

Предприятия, которые проверил Сергей Шойгу, выпускают различные боеприпасы, в том числе артиллерийские и авиационные.

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Министр обороны России Сергей Шойгу посетил с рабочей поездкой предприятия ОПК в Нижегородской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Глава российского оборонного ведомства проверил, как идет выполнение гособоронзаказа на предприятиях отечественной оборонки, осмотрел цеха производства современных средств поражения.

Производство всей номенклатуры боеприпасов выросло в разы, заявили на предприятиях ОПК в Нижегородской области. Также в российском оборонном ведомстве заявили об успешной реализации программы расширения мощностей. Данная программа необходима, чтобы обеспечить потребность Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации.

Кроме того, на совещании Шойгу указал на необходимость соблюдения графика гособоронзаказа.

Ранее министр обороны в ходе селекторного совещания заявил о заключении 200 контрактов с предприятиями ОАК.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.