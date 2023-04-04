«Искандеры» в Белоруссии и горящие HIMARS: что говорил Шойгу на селекторном совещании

НАТО активизирует свою деятельность вблизи границ России и Белоруссии, заявил Сергей Шойгу на селекторном совещании. Он также рассказал, как Вооруженные силы РФ целенаправленно уничтожают иностранную технику и вооружение.

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Селекторное совещание под руководством Сергея Шойгу, хотя и посвящено реализации государственных заданий предприятиями Объединенной авиастроительной корпорации, по понятным причинам начинается с оценки ситуации на Украине.

«Планомерно развиваются боевые действия в районах Артемовска, Авдеевки, на Лиманском, Купянском направлениях», - сказал Шойгу.

Но если бы речь шла только об украинском вооружении. Российской армии там противостоит техника производства стран НАТО. В России неоднократно подчеркивали, что считают поставки западного оружия законной целью.

«Поражено 59 артиллерийских систем М777, 13 самоходных артиллерийских установок Paladin, 14 пусковых установок HIMARS американского производства, а также 30 самоходных артиллерийских установок из Польши, Германии, Франции и Чехии», - перечислил министр.

Несмотря на это, прекращать поставки собственного оружия союзники по НАТО явно не собираются. В России это расценивают, по сути, как участие в конфликте. И говорят, что таким образом он еще больше затягивается.

«Рассматривается возможность передачи Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью пуска до 300 км и тактических истребителей F-16», - отметил глава ведомства.

Сергей Шойгу не мог не прокомментировать и состоявшееся сегодня официальное вступление в альянс Финляндии. Ее флаг был поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. От страны, долгое время придерживающейся нейтралитета, свою подпись поставил министр иностранных дел.

В ответ на наращивание военной мощи НАТО в непосредственной близости от границ России, а также на намерение Великобритании передать Украине боеприпасы с обедненным ураном было принято решение о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия. Хранилище для него закончат строить уже к 1 июля.

«Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении. Кроме того, Вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении. С 3 апреля на одном из российских полигонов начато обучение белорусских расчетов порядку его применения для защиты Союзного государства», - подчеркнул министр.

Еще одна тема - весенняя призывная кампания, которая стартовала 1 апреля. Отдельно Сергей Шойгу обратил внимание, что она проходит в плановом порядке. Кроме этого, он сообщил, что завершилась первоначальная постановка граждан на воинский учет, начавшаяся 1 января этого года.

Всего в этом году в рамках весеннего призыва планируют набрать 147 тысяч человек. Соответствующую задачу в своем указе поставил Владимир Путин. Сведения о новобранцах в воинские части будут также направлять в электронной форме. Это позволит составить их списки и поставить призывников на довольствие уже к их прибытию на службу.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.