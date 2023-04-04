Шойгу: цифровизация военкоматов обеспечила высокую эффективность призыва на военную службу
Министр обороны России Сергей Шойгу заметил, что цифровизация военкоматов обеспечила высокую эффективность призыва граждан РФ на военную службу.
«В этом году впервые сведения о призывниках поступают в электронном виде», - сказал он.
Глава российского оборонного ведомства отметил, что это позволило ускорить обмен информацией между комиссариатами и органами исполнительной власти, а также оперативно актуализировать электронные базы данных и обеспечить высокую эффективность призыва граждан на военную службу.
«Также удалось уменьшить проявления бюрократизма и волокиты, отказаться от ненужных процедур», - подчеркнул Сергей Шойгу.
Ранее в Минобороны России назвали главные отличия весеннего призыва на срочную службу. МО РФ анонсировало ряд отличий этой кампании от предыдущих, среди которых - кардинальное обновление базы призывников и рассылки повесток по электронной почте.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.