Шойгу: цифровизация военкоматов обеспечила высокую эффективность призыва на военную службу

Глава Минобороны России заметил, что в ходе первоначальной постановки граждан на воинский учет с 1 января в военкоматы прибыли 706 230 человек.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заметил, что цифровизация военкоматов обеспечила высокую эффективность призыва граждан РФ на военную службу.

«В этом году впервые сведения о призывниках поступают в электронном виде», - сказал он.

Глава российского оборонного ведомства отметил, что это позволило ускорить обмен информацией между комиссариатами и органами исполнительной власти, а также оперативно актуализировать электронные базы данных и обеспечить высокую эффективность призыва граждан на военную службу.

«Также удалось уменьшить проявления бюрократизма и волокиты, отказаться от ненужных процедур», - подчеркнул Сергей Шойгу.

Ранее в Минобороны России назвали главные отличия весеннего призыва на срочную службу. МО РФ анонсировало ряд отличий этой кампании от предыдущих, среди которых - кардинальное обновление базы призывников и рассылки повесток по электронной почте.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.