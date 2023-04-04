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Шойгу заявил, что вступление Финляндии в НАТО не повлияет на исход спецоперации

12:50 04.04.2023
НАТО активизирует учебно-боевую и разведывательную деятельность вблизи границ России и Белоруссии, констатировал министр.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Вступление Финляндии в НАТО не повлияет на исход спецоперации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«В ближайшее время членом альянса станет Финляндия. Разумеется, все это создает риски существенного расширения конфликта, но на исход специальной операции не повлияет», - сказал глава российского оборонного ведомства.

Шойгу также перечислил военную технику иностранного производства, которую киевские формирования потеряли с начала года.

Напомним, в Брюсселе сегодня начинается двухдневное совещание министров иностранных дел стран НАТО. Кроме того, 4 апреля Финляндия официально станет 31-м членом Североатлантического альянса. До недавнего времени вступление в НАТО этой страны блокировала Турция.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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