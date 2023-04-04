Шойгу: США рассматривают возможность передачи Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о возможной передаче украинской стороне ракет с дальностью применения до 300 километров.

«Рассматривается возможность передачи Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью пуска до 300 километров и тактических истребителей F-16», - сказал глава российского оборонного ведомства на селекторном совещании.

Министр напомнил о том, что противник уже получает реактивные снаряды с дальностью до 150 километров. Он указал на готовность США и союзников передать Киеву более 200 западных танков и свыше 400 современных боевых бронированных машин.

Министр добавил, что российские войска уничтожают военную технику, которую Запад поставляет Украине в рамках военной помощи. Как утверждает глава ведомства, только в этому году были уничтожены 14 установок американских РСЗО HIMARS, а также 59 буксируемых гаубиц М777 и 13 самоходок Paladin.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.