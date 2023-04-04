Шойгу сообщил об уничтожении 14 установок HIMARS в 2023 году

Также российские войска успели уничтожить за три месяца 59 вражеских артсистем М777 и 13 САУ Paladin.

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Министр обороны России Сергей Шойгу, выступая со вступительным словом на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ, заявил об уничтожении 14 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США в этом году.

«Целенаправленно уничтожаем направляемое Западом вооружение, военную технику как на боевых позициях, так и на этапе перевозки», - сказал он.

Глава Минобороны России добавил, что российские войска также поразили 59 артиллерийских систем М777, 13 самоходных артиллерийских установок «Paladin» и 30 самоходных артиллерийских установок, которые были поставлены киевскому режиму Польшей, Германией, Францией и Чехией.

Кроме того, по словам Сергея Шойгу, военнослужащие ВС РФ продолжают освобождать территорию Донбасса. Глава российского оборонного ведомства отметил, что планомерно развиваются боевые действия в районах Артемовска, Авдеевки, на Лиманском и Купянском направлениях.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.