Шойгу сообщил об уничтожении 14 установок HIMARS в 2023 году
Министр обороны России Сергей Шойгу, выступая со вступительным словом на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ, заявил об уничтожении 14 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США в этом году.
«Целенаправленно уничтожаем направляемое Западом вооружение, военную технику как на боевых позициях, так и на этапе перевозки», - сказал он.
Глава Минобороны России добавил, что российские войска также поразили 59 артиллерийских систем М777, 13 самоходных артиллерийских установок «Paladin» и 30 самоходных артиллерийских установок, которые были поставлены киевскому режиму Польшей, Германией, Францией и Чехией.
Кроме того, по словам Сергея Шойгу, военнослужащие ВС РФ продолжают освобождать территорию Донбасса. Глава российского оборонного ведомства отметил, что планомерно развиваются боевые действия в районах Артемовска, Авдеевки, на Лиманском и Купянском направлениях.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.