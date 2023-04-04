Шойгу заявил, что РФ нарушила производство вооружения Украины высокоточными ударами

Кроме этого, российские высокоточные ракеты нарушили снабжение группировок врага боеприпасами и топливом.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу констатировал нарушение производства украинских вооружения и снабжения группировок боевиков топливом и боеприпасами.

«Наносим высокоточные удары по украинским военным объектам. В результате нарушено производство ряда образцов вооружения, а также снабжение группировок ВСУ боеприпасами и топливом», - заявил Шойгу в ходе селекторного совещания.

Помимо этого, российский министр обороны подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО не повлияет на исход спецоперации. Одних только установок РСЗО HIMARS, переданных Украине Соединенными Штатами, с начала года было уничтожено 14 единиц.

При этом, как отметил Сергей Шойгу, в настоящий момент Соединенные Штаты рассматривают возможность передачи Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.