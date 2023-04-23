Посольство РФ готовит эвакуацию из Судана 140 человек

© Фото: Stringer, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Посольство России приняло около 140 заявок на эвакуацию из Судана. Об этом РИА Новости сообщил посол РФ в Хартуме Андрей Черновол. По словам дипломата, общий список, где учтены российские граждане и дипломаты, составляет порядка 300 человек.

Список желающих покинуть страну растет не за счет россиян, а за счет граждан СНГ и некоторых других стран, сказал Черновол. Он добавил, что пока трудно организовать эвакуацию, однако планы строятся. Сейчас даже простой выход из посольства означает пересечение линии огня, и даже при гарантии безопасности от обеих конфликтующих сторон это рискованно.

С 15 апреля в Судане идет вооруженное противостояние между армией страны и Силами быстрого реагирования (СБР). СБР заявляли о готовности частично открыть аэропорты для эвакуации иностранцев. Однако накануне закрытие воздушного пространства продлили до 30 апреля.

Как сообщалось, армия Судана проводит зачистку столицы от СБР. В то же время вооруженные силы страны согласились на трехдневное перемирие по случаю исламского праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

Ранее жительница Судана Раиса Омер рассказала «Звезде» о ситуации в стране. В ее квартиру залетела пуля. Сообщалось также о российских гражданах, которые оказались заблокированными в здании Нубийской митрополии в Хартуме.

По последним данным профсоюза врачей этой африканской страны, в результате конфликта в Судане погибло уже больше 250 мирных жителей, свыше 1450 пострадали, передает РИА Новости. В то же время Al-Arabiya, ссылаясь на данные Министерства здравоохранения страны, сообщало о 600 погибших.