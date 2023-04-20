Число погибших из-за столкновений в Судане возросло до 600

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В результате столкновений между армией и Силами быстрого реагирования (спецназ) в Судане количество погибших выросло до 600. Об этом сообщает новостной телеканал Al-Arabiya, ссылаясь на данные Министерства здравоохранения страны в Восточной Африке.

«Во всех суданских больницах зафиксировано более 600 смертей», - говорится в сообщении ТВ-канала.

Как сообщал директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари, в результате конфликта погибли 330 человек, более трех тысяч получили ранения.

Ранее в посольстве РФ в Судане рассказали о состоянии российских сотрудников дипмиссии. По словам заведующего консульским отделом посольства РФ в Судане Георгия Амбарцумяна, еще есть сотрудники, которые находятся не на территории диппредставительства.