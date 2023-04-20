В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Число погибших из-за столкновений в Судане возросло до 600

Максим Крюков
21:43 20.04.2023
Такие данные приводит телеканал Al-Arabiya, ссылаясь на Министерство здравоохранения Судана.
Число погибших из-за столкновений в Судане возросло до 600
© Фото: Neveen Jalal, Keystone Press Agency, GloballookPress
Читайте нас на:

В результате столкновений между армией и Силами быстрого реагирования (спецназ) в Судане количество погибших выросло до 600. Об этом сообщает новостной телеканал Al-Arabiya, ссылаясь на данные Министерства здравоохранения страны в Восточной Африке.

«Во всех суданских больницах зафиксировано более 600 смертей», - говорится в сообщении ТВ-канала.

Как сообщал директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари, в результате конфликта погибли 330 человек, более трех тысяч получили ранения.

Ранее в посольстве РФ в Судане рассказали о состоянии российских сотрудников дипмиссии. По словам заведующего консульским отделом посольства РФ в Судане Георгия Амбарцумяна, еще есть сотрудники, которые находятся не на территории диппредставительства.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:30 В стране и мире
Путин принял отставку губернатора Красноярского края Усса
18:04 В стране и мире
Киевский горсовет разорвал договор об аренде земли с посольством России
16:59 В стране и мире
Видео
Крупнейший космический корабль Starship взорвался после старта
16:50 В стране и мире
Губернатор Красноярского края Усс подал в отставку
16:44 В стране и мире
Видео
В СДЭК отказались назвать отправителя странной посылки на имя военкора Исаева
Популярное
Видео
Миллионы зрителей по всему миру увидели крушение Starship в прямом эфире
Видео
Корреспонденту «Звезды» Исаеву пришла странная посылка, возможно, с бюстом
Видео
Политолог Безпалько: Столтенберг может обсудить в Киеве пассивное включение Украины в НАТО
Видео
Присоединяйся к СВОим: МО РФ опубликовало ролик с призывом стать бойцом-контрактником
Видео
Украинские боевики оставили позиции на одной из высот и коробку презервативов
Видео
Путин рассказал об увиденных в новых регионах старых «Ладах» и «Жигулях»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.