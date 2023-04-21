Армия Судана приступила к зачистке столицы от Сил быстрого реагирования

Военные Судана обвинили бойцов Сил быстрого реагирования в создании блокпостов, где они якобы практиковали жестокие формы насилия.

© Фото: Mohamed Khidir, XinHua, GlobalLookPress

Вооруженные силы Судана приступили к зачистке столичных районов от Сил быстрого реагирования, о чем сообщили в своих социальных сетях.

«Мы пережили этап стойкости и неповиновения и перешли к этапу постепенной зачистки очагов присутствия повстанческих группировок вокруг столицы», - сообщают «Известия» со ссылкой на соцсети армии Судана.

Ситуация в Судане резко обострилась из-за возникших разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, возглавляющим Суверенный совет, и его заместителем Мохаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались боестолкновения армии и Сил быстрого реагирования с применением всего спектра вооружений, включая танки и авиацию.

Среди погибших и пострадавших от этих действий как военные с обеих сторон, так и гражданские, многие из которых оказались заложниками ситуации. Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что в результате столкновений более 400 человек погибли, свыше 3 500 жителей страны получили ранения.