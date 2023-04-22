Спецназ Судана заявил о готовности частично открыть аэропорты для эвакуации иностранцев

В пятницу утром в Судане началось трехдневное перемирие между спецназом и армией страны.

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Силы быстрого реагирования (СБР, спецназ) Судана заявили о готовности частично открыть аэропорты для эвакуации из страны иностранцев. Об этом СБР сообщили в Twitter.

«Силы быстрого реагирования заявляют о готовности частично открыть все аэропорты Судана... чтобы братские и дружественные страны, желающие эвакуировать своих граждан, могли безопасно сделать это», - говорится в сообщении.

В пятницу утром в Судане между армией и спецназом было объявлено трехдневное перемирие в связи с исламским праздником Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам), который отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан.

Вооруженное противостояние между мятежными СБР и армией Судана длится с 15 апреля. В результате столкновений погибли более 600 человек, количество пострадавших измеряется тысячами.