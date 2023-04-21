Армия Судана объявила трехдневное перемирие

За время перемирия граждане смогу отпраздновать Ид аль-Фитр и будут оказаны гуманитарные услуги.

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Военные Судана согласились на трехдневное перемирие по случаю исламского праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

«Вооруженные силы согласились на перемирие сроком три дня, начиная с сегодняшней пятницы, 21 апреля, чтобы граждане смогли отпраздновать Ид аль-Фитр и были оказаны гуманитарные услуги», - приводит РИА Новости заявление армии в соцсетях.

Военные выразили надежду на то, что бойцы Сил быстрого реагирования, вооруженное противостояние с которыми они ведут с 15 апреля, также будут соблюдать режим прекращения огня.

Ранее стало известно, что суданская армия приступила к зачистке столичных кварталов от остатков бойцов спецназа.